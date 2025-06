Na Rik De Mil en Timmy Simons: Waarom het nu plots wel goed zal lopen in Westerlo

Al na één seizoen nam Westerlo afscheid van Timmy Simons. Met Issame Charaï is er ondertussen een nieuwe hoofdtrainer aangesteld.

Ook Patrick Goots is stevig geschrokken door het feit dat Westerlo een nieuwe trainer heeft aangesteld. “Omdat ik niet had gedacht dat Timmy Simons aan de kant zou worden geschoven”, is hij duidelijk in Gazet van Antwerpen.

Volgens hem had Simons dat ook niet verwacht. “Timmy had vorige zomer Dender ingeruild om - als man van de streek - het project van Westerlo tot een goed einde te brengen.”

Het werd echter een seizoen met ups en downs, maar er leek wel een solide basis om komend seizoen op voor te bouwen. Maar die kans kreeg Simons duidelijk niet.

Goots is geschrokken van vertrek van Simons bij Westerlo

“Daar dachten de Turkse bewindvoerders schijnbaar anders over. Het is een pijnlijke aftocht geworden”, vat Goots het hele verhaal voor Simons samen.

De Marokkaanse roots van Charaï zouden een voordeel moeten zijn om beter om te gaan met de emoties van de Turkse eigenaars. “Ontegensprekelijk wel. In de nieuwe Westelse wereld is een goeie band met de Turkse eigenaars cruciaal”, gaat Goots verder.

“De Mil is niet lang gebleven. Simons ook niet. Hopelijk kan de rust nu terugkeren, want al die trainerswissels op korte tijd, dat was vroeger ondenkbaar in 't Kuipje”, besluit de analist.