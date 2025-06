Patrick Goots houdt zich niet in over Mo Messoudi en Beerschot

Mo Messoudi is de nieuwe coach van Beerschot. Hij moet er mee voor gaan zorgen dat De Mannekes volgend jaar meteen opnieuw kunnen promoveren van de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League.

Mo Messoudi is een icoon bij Beerschot. Hij kwam er in 2002 uit de jeugd in de A-kern terecht en bleef tot 2006 een belangrijke speler voor De Mannekes, alvorens naar het buitenland te trekken.

Messoudi terug naar Beerschot

Na omzwervingen bij onder meer Kortrijk, OH Leuven, Gent en Zulte Waregem keerde hij in 2016 nog eens voor drie jaar terug naar Het Kiel. En nu komt hij voor een derde keer terug, als trainer.

De gewezen T2 van Zulte Waregem maakt zo de overstap naar het hoofdtrainerschap. Bij Beerschot heeft hij meteen een duidelijk doel: de titel en de promotie naar de Jupiler Pro League opnieuw maken.

Maturiteit en rust

De keuze voor Messoudi is volgens Patrick Goots verrassend. "Ik herinner me dat Mo de laatste jaren pittig uit de hoek durfde komen als het ging over het beleid bij Beerschot. Dat zal nu wel afvlakken, al blijft de essentie dezelfde: budget is nodig om een deftige ploeg op de been te krijgen", klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Er zal volgens de analist veel druk staan op de ketel bij Beerschot en dus ook veel stress komen kijken bij het altijd woelige Beerschot: "Want er telt maar één ding komend seizoen: promoveren. In dit overgangsseizoen gaan we van zestien naar achttien eersteklassers. Daarom moet het nú gebeuren voor Beerschot. De maturiteit van Mo en de rust die hij uitstraalt kan dan van pas komen.”