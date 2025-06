'Zo goed als rond: middenvelder van PSG legt medische testen af bij Cercle Brugge'

Cercle Brugge trekt Ibrahima Diaby. Het gaat om een 18-jarige middenvelder uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain.

Volgens L’Équipe tekent Diaby een contract voor vier seizoenen bij de Vereniging, nadat hij besloot het eerste profcontract van PSG naast zich neer te leggen.

De Franse topclub had geen onmiddellijke plannen om hem in de A-kern op te nemen en overwoog een uitleenbeurt, maar Diaby koos resoluut voor een omgeving waar hij op korte termijn speelminuten kan maken.

De keuze voor Cercle Brugge is opvallend, want ook Ajax toonde concrete interesse in de jonge Fransman. Toch gaf Diaby de voorkeur aan de Belgische competitie, waar hij sneller uitzicht heeft op een basisplaats.

Cercle Brugge shopt bij Paris Saint-Germain

Bij PSG was hij een vaste waarde in de U19-ploeg en actief in de UEFA Youth League, maar de concurrentie bij de Parijzenaars is moordend.

Diaby staat bekend om zijn balvastheid, vista en werkethiek op het middenveld. Diaby zou vandaag zelfs al medische proeven afgelegd hebben, zo meldt Het Nieuwsblad.