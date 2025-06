🎥 Het project van John Textor symbolisch ten grave gedragen: supporters van RWDM zijn het beu

De supporters van RWDM vormen één front tegen de naamsverandering van hun club. Ze hebben dit vandaag laten blijken tijdens een protestmars.

Het is al even geleden dat de RWDM-supporters deze zondag 22 juni rood hebben omcirkeld in hun agenda. Enkele weken geleden zouden ze hebben kunnen denken dat de datum het begin van de voorbereiding op de D1A betekende, maar nee: het gaat om het behoud van de identiteit van hun club.

De beslissing van John Textor om RWDM, het logo en het stamnummer te vergeten en over te stappen naar Daring Brussels, bevalt hen niet. Hun mening was al duidelijk, maar ze wilden luid en duidelijk uiten wat ze van deze identiteitsverandering vinden zonder enige overleg tijdens een protestmars.

RWDM zal blijven bestaan

Op die manier liepen 400 sympathisanten uit Molenbeek naar het Edmond Machtensstadion, nat van het zweet, hun shirt, het shirt dat ze in hun hart dragen en soms zelfs op hun huid.

De boodschap was duidelijk: hun club is RWDM, niet Daring Brussels. Een bloemenkrans werd symbolisch neergelegd om het project van John Textor te begraven. "Waarom deze verandering?", vraagt een supporter zich af in La Dernière Heure. "Textor zegt dat hij een beter internationaal imago wil. Als we naar de D1A promoveren, zal het doel duidelijk niet zijn om in Europa te spelen. En als hij de naam Molenbeek wil verwijderen om kopers aan te trekken, zal hij eindigen met een leeg stadion."

De Molenbeekse bevolking wil niet toegeven: "Molenbeek laten verdwijnen, opent ook een veel bredere deur. Kijk naar Anderlecht. De gemeente heeft op dit moment geen geweldige imago. Dus wat gaan we doen? Veranderen we de naam in Royal Sporting Club Brussels? Als hij de naam Molenbeek niet wilde, had hij geen club in Molenbeek moeten kopen."