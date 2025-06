Een verrassende wending: Rangers heeft nog grote plannen met Rode Duivel Nicolas Raskin

Nicolas Raskin beleefde het beste seizoen van zijn leven in Schotland. Als baas van het middenveld bij Rangers lijkt hij op weg naar een transfer, maar de club uit Glasgow hoopt hem te overtuigen om te blijven.

Tijdens het afgelopen seizoen heeft Nicolas Raskin een stap vooruit gezet: de voormalige aanvoerder van Standard is nu de baas op het middenveld van de Glasgow Rangers. Hoewel aartsrivaal Celtic kampioen werd, werd Raskin opgenomen in het Schotse Premier League team van het seizoen.

Met 5 doelpunten en 11 assists in 48 wedstrijden, is de Belg een van de favorieten geworden in het Ibrox Stadium in Glasgow. Hij heeft ook uitstekende wedstrijden gespeeld bij de Rode Duivels, wat zijn waarde nog verder heeft laten stijgen.

Kortom: alles wees erop dat Nicolas Raskin deze zomer zou vertrekken. Onlangs werd zelfs gemeld dat de club uit Glasgow zijn middenvelder te koop heeft gezet voor 30 miljoen euro, waarmee potentiële kopers (voornamelijk Engelse clubs) gewaarschuwd worden dat ze diep in de buidel moeten tasten.

De Schotse krant The Scottish Sun meldt nu dat de Glasgow Rangers zelfs nog verder willen gaan: ze willen Raskin overtuigen om zijn contract te verlengen. Op dit moment is de Rode Duivel tot 2027 verbonden aan de Rangers.

Het bestuur wil het contract van Nicolas Raskin verbeteren, die blij is in Glasgow en niet tegen een extra seizoen in de Schotse eerste klasse is, waar hij een onmisbare basisspeler is. Het doel is om hem de steunpilaar van het team te maken dat de titel weer moet veroveren.