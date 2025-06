Gent-supporter Sioen spreekt over racisme in parlement en betrekt er bekerfinale tussen Anderlecht en Club Brugge bij

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Frederik Sioen kennen we in de eerste plaats als artiest, maar ondertussen is hij ook de politieke weg ingeslagen. In Gent probeert hij het verschil te maken voor de socialistische partij Vooruit. Hij ziet ook racisme in en rond het parlement en verwijst daarvoor naar de bekerfinale.

Frederik Sioen schreef onlangs een opiniestuk in de krant waarin hij liet doorschemeren dat er ook in en rond het parlement heel wat racisme rondwaart.

Dagelijks racisme

Voor De Zondag is hij daar wat dieper op ingegaan. Daarbij kwam ook de bekerfinale tussen Anderlecht en Club Brugge onder meer ter sprake. Sioen staat gekend als een notoir supporter van KAA Gent en is te vinden in de Planet Group Arena telkens zijn kalender als artiest hem dat toestaat.

"Ik ben verschoten van het dagelijks racisme in het parlement. Natuurlijk is het parlement een weerspiegeling van de samenleving. Maar dat het zo openlijk en zwaar zou zijn? Dat had ik echt niet verwacht."

Los van huidskleur?

Het discours van sommige Vlaams Belangers gaat er volgens Sioen ver over. Het zou kwetsend en ontmenselijkend zijn en niet één of twee keer maar vaker gebeuren. In zowat elke commissie en plenaire vergadering.

"Neem nu de rellen na de bekerfinale. Als het gaat over geweld van een blanke voetbalsupporter, zijn ze mild. Als het gaat over de reactie van iemand met migratieroots zijn ze keihard. Geweld is nooit oké, dat staat toch los van huidskleur?"