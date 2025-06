Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck kraakt zijn ploeg na makkelijke zege: "Daar ben ik niet over te spreken"

Zulte Waregem heeft zijn eerste oefenwedstrijden achter de rug. Coach Sven Vandenbroeck is voorlopig absoluut niet tevreden.

Zulte Waregem promoveerde naar de JPL en vanwege de titel in 1B zat het seizoen er al snel op voor hen. Essevee begon dan ook als eerste 1A-club aan zijn voorbereiding.

Maar die loopt nog niet zoals gehoopt. Op 20 juni speelde de club een oefenwedstrijd tegen Oudenaarde. Die werd met 0-5 gewonnen, maar coach Sven Vandenbroeck was écht niet content met wat zijn ploeg op de mat legde.

"Ik was niet tevreden over het tempo, maar ook de kwaliteit van de laatste pass, die zogenaamde laatste fase, was niet goed", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik ben ook niet te spreken over onze efficiëntie, want we lieten veel te veel kansen liggen. Echt grote kansen zelfs", ging Vandenbroeck verder. Zijn spelers weten dus dat het beter moet. Toch kan de coach wel wat begrip opbrengen omwille van de omstandigheden.

"We trainen momenteel nog eerder extensief, dus eerder lang en aan een lager tempo. Je merkte echter dat de jongens die vrijdag op het uur invielen, wel meteen een hoger tempo ontwikkelden. Maar dat lag misschien ook aan de temperatuur, die toen toch al wat gezakt was."

"Ik wil die twee aspecten dan ook gerust meenemen in de evaluatie van deze partij. Vergeet echter niet dat we onze tweede competitiewedstrijd in Westerlo om 16 uur zullen aanvatten. Reken maar dat het dan ook warm zal zijn", besluit Vandenbroeck.