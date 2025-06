Al maanden geblesseerd, maar ook de start van de voorbereiding komt te vroeg voor Standard-verdediger

David Bates heeft al enkele maanden last van zijn knie. De situatie lijkt niet te zijn veranderd in het tussenseizoen. Hij mist alvast het begin van de voorbereiding op de nieuwe Jupiler Pro League-campagne.

David Bates was een jaar geleden de enige betaalde transfer van Standard. De Schotse verdediger, overgekomen van Mechelen, toonde direct zijn kwaliteiten en was een steunpilaar in de ijzersterke defensie die de Luikenaars kenden in de eerste maanden van het seizoen.

Maar al snel moest de verdediging leren om zonder hun rots uit Kirkcaldy te spelen. Bates kon slechts negen wedstrijden starten. Afgeremd door een knieblessure is hij sinds eind oktober niet meer op het veld gezien.

Nog niet terug

De voormalige speler van Mechelen heeft verschillende specialisten geraadpleegd, maar zijn knieproblemen blijven aanhouden. La Dernière Heure meldt dat hij afwezig was op de eerste trainingen van de voorbereiding van de Rouches na de fysieke tests van donderdag en vrijdag.

De komende week zullen de Rouches intensiever trainen met twee trainingen per dag (behalve op woensdag). Ook daar zal Bates waarschijnlijk niet aan deelnemen. De kern zal de week afsluiten met een eerste oefenwedstrijd in Aubel op zaterdagmiddag.

Geduld zal dus nodig zijn wat betreft David Bates. De Schotse international is nog nooit zo lang afwezig geweest in zijn carrière. Op 28-jarige leeftijd heeft hij normaal gesproken nog mooie jaren voor zich, maar deze knieblessure wordt steeds zorgwekkender.