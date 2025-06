Anderlecht-speler na enkele maanden alweer op weg naar de uitgang? "Er is een bod binnengekomen"

Anderlecht zal zich de komende dagen en weken blijven roeren op de transfermarkt. Olivier Renard wil het team versterken zodat de Brusselaars volgend seizoen opnieuw voor de prijzen kunnen spelen. Daarbovenop zal Paars-Wit ook enkele spelers proberen te verkopen.

Met Mihajlo Cvetkovic, Cedric Hatenboer en nog enkele andere jonge jongens is het devies van Olivier Renard duidelijk: Jonge spelers binnenhalen waar een meerwaarde op kan gecrëerd worden. Zo kan Anderlecht winst maken op beloftevolle jongens.

Aan uitgaande zijde lijken Mario Stroeykens en Kasper Dolberg deze zomers de grootste kanshebbers op een vertrek te zijn. Al zou aan dat lijstje mogelijks nog een ietwat verrassende naam kunnen toegevoegd worden.

Zo is er volgens Het Nieuwsblad een bod binnengekomen op Lucas Hey. De jonge Deen speelt nog maar sinds afgelopen winter voor Anderlecht, maar kan dus al opnieuw rekenen op interesse van andere teams. Van wie het bod afkomstig is, is niet geweten.

Het is niet duidelijk of Anderlecht van plan is het bod te aanvaarden. Het meest logische zou zijn van niet, door de beperkte opties die Besnik Hasi heeft achterin. Door het pensioen van Jan Vertonghen en het niet verlengen van Adryelsons' huurperiode, lijkt Hey een certitude volgend seizoen.

Toch is het interessant om het nieuws rond Hey te blijven volgen. Anderlecht zou namelijk moeten verkopen om nog extra transfers te kunnen afronden. Als er een aardige som geld kan verdiend worden, zullen ze daar toch twee keer over nadenken bij Anderlecht.