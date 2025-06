Antwerp heeft nieuwe doelman beet, al sluit die wel later aan

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na het aanstellen van Stef Wils als nieuwe hoofdcoach begint Antwerp op maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er valt ook nog wat nieuws te rapen bij het stamnummer één, want de komst van een nieuwe doelman zou rond zijn.

Na een lange zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach, kiest Antwerp uiteindelijk voor de onervaren Stef Wils. Hij moet de Antwerpenaren opnieuw Europees voetbal bezorgen, nadat ze daar afgelopen seizoen net naast grepen.

Maandag begint de voorbereiding van Antwerp, met onder meer nieuwkomers Geoffrey Hairemans en Daam Foulon. Ook de komst van een nieuwe doelman zou afgerond zijn, maar die sluit nog niet meteen aan.

Zo zou Antwerp helemaal rond zijn met Nozawa Taishi Brandon van FC Tokyo. Dat meldt Gazet van Antwerpen. De Japanse doelman zou de overstap maken richting de Jupiler Pro League voor een bedrag dat rond de één miljoen euro ligt.

De nieuwbakken doelman zou wel nog niet meteen aanpikken op maandag. Verwacht wordt dat hij later zal aansluiten. Het is vooralsnog ook nog wachten op de officiële communicatie van Antwerp dat de transfer effectief is afgerond.

Aan uitgaande zijde blijft het vooral kijken naar Michel-Ange Balikwisha. Celtic blijft hengelen naar zijn diensten, maar voorlopig is hij nog steeds een speler van Antwerp. Ook enkele andere spelers zouden de Bosuil kunnen verlaten in de komende weken en maanden.