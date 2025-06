Argentijnse (!) topclub deed Cristiano Ronaldo een voorstel en... coach doet het hele gesprek uit de doeken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het WK voor clubs is in volle gang... zonder Cristiano Ronaldo. Nochtans had de Portugees aanbiedingen genoeg. Ook CA River Plate was héél concreet.

Cristiano Ronaldo beschikte over een aflopend contract bij Al Nassr FC én FIFA had een extra transferperiode in het leven geroepen. We willen maar zeggen: alles was er om CR7 naar de Verenigde Staten te krijgen om het WK voor clubs te betwisten. Al Hilal SFC, SE Palmeiras, Botafogo FR en Wydad Casablanca waren vragende partij om Ronaldo mee te nemen naar het WK. Ondertussen weten we dat ook CA River Plate héél concreet was om CR7 binnen te halen. Cristiano Ronaldo naar CA River Plate halen? Ik vond dat ik het moest proberen "Ik heb Ronaldo inderdaad een berichtje gestuurd", verrast Marcelo Gallardo. "Ik vond dat ik het moest proberen. Ook al was de kans op slagen klein." De coach van River Plate doet ook meteen uit de doeken wat hij tegen Ronaldo heeft gezegd. "Ik heb hem gezegd dat het WK voor een clubs een toernooi is voor spelers als hij. En ik heb hem op de man af gevraagd of ik een plaats voor hem moet voorzien." Focus op Al Nassr FC "Ronaldo antwoordde zelf en liet weten dat hij vereerd was dat ik aan hem dacht", besluit Gallardo. "Maar hij wou zich focussen op het komende seizoen met Al Nassr."