Kanga, Hautekiet, wie nog? De spelers die Leko zou kunnen verleiden om hem te volgen naar KAA Gent

Gisteravond heeft AA Gent de komst van Wilfried Kanga bevestigd. Zullen er nog andere bekende spelers van Ivan Leko hem volgen naar de Buffalo's?

Het is gebruikelijk dat wanneer een trainer bij een nieuwe club aankomt, hij zich probeert te omringen met vertrouwelingen, of het nu op spelersniveau is of in de staf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ivan Leko heeft aangedrongen op het aantrekken van Wilfried Kanga, wiens balbezitkwaliteiten hij door en door kent, en blijft pleiten voor het aantrekken van Ibe Hautekiet, die hij ook goed heeft gekend bij Standard.

Bij de Rouches had Leko al Jérémy Taravel (zijn voormalige ploeggenoot bij Lokeren) in de staf geïntegreerd en was hij de oorzaak van de komst van Boli Bolingoli, die hij kende van bij Sint-Truiden. Het is ook de Kroatische trainer die zijn landgenoot Bosko Sutalo naar Luik haalde. Zullen er nog andere soortgelijke bewegingen zijn om de transferperiode van Gent te kleuren? Let op: de volgende voorgestelde pistes zijn niet gebaseerd op concrete geruchten over de Buffalos, maar eerder pogingen om te anticiperen op de profielen die Leko nog zoekt.

Meer middelen dan bij Standard, maar geen gekke transfers

De mooiste seizoenen van zijn carrière heeft Ivan Leko meegemaakt bij Club Brugge, waarmee hij de titel won in het seizoen 2018/2019. Gezien de rivaliteit met de Gentenaars is de kans klein dat een voormalige Bruggeling zich bij de vijand zal voegen. Maar het is niet onmogelijk.

Er zijn buitenlandse sleutelspelers van destijds (minder vatbaar voor regionale rivaliteit) die op zoek zijn naar een nieuwe start. Denk bijvoorbeeld aan jongens als Emmanuel Dennis, Marvelous Nakamba en Krépin Diatta, die allemaal in hun laatste contractjaar zitten.

De eerstgenoemde zit bij Nottingham Forest (dat bijna 15 miljoen aan hem uitgaf in 2022) maar zit daar in een impasse, hij werd zelfs uitgeleend aan Blackburn (zonder succes) in de tweede helft van het seizoen. De Nigeriaan scoorde indertijd 19 doelpunten en gaf 8 assists onder leiding van Leko bij Brugge.

Wat Nakamba betreft, behoort hij, net als Thomas Kaminski, tot een resem spelers die kunnen vertrekken bij Luton. De club heeft twee opeenvolgende degradaties gekend, veel sleutelspelers zullen het team niet volgen naar de League One. De nuchterheid van de defensieve middenvelder kwam goed van pas bij Club. Krépin Diatta bevindt zich in een al even lastige situatie bij AS Monaco. De voormalige aanvalsleider van Leko heeft net een seizoen meegemaakt met slechts drie basisplaatsen in de Ligue 1, hij zou binnenkort Monaco verlaten.

Leko had niet zo'n rijke kern bij Standard, maar de komst van Kanga en de interesse in Hautekiet tonen aan dat ook profielen vanuit Sclessin hem boeien. Maar andere spelers die zich onder hem hebben getoond, lijken zich in minder gunstige contractuele situaties te bevinden. Neem Ilay Camara en Henry Lawrence, met wie Leko goed samenwerkte bij Standard: beide heren hebben zich onlangs voor lange termijn verbonden aan de Rouches; Gent lijkt niet in de meest gunstige financiële situatie te verkeren om hen los te wrikken. Voorin zou Andi Zeqiri meer denkbaar kunnen zijn, maar de Gentse aanval is nu goed bezet, vooral omdat zijn profiel sterk lijkt op dat van Dante Vanzeir.

In het favoriete systeem van Leko (dat ook overeenkomt met wat Gent de afgelopen jaren heeft gekend), hebben de vleugelspelers een zeer belangrijke rol. Met dit in gedachten zou het profiel van Aurelio Buta interessant kunnen zijn. Het was niet onder Leko dat hij doorbrak bij Antwerp, maar de Kroatische trainer had hem wel onder zijn hoede. Zijn dreiging aan de rechterkant bracht hem naar Eintracht Frankfurt. Dit seizoen werd hij uitgeleend aan Stade de Reims en de rechtsachter heeft nog slechts een jaar contract bij de Duitsers. Is het tijd voor hem om zich te herlanceren in de Jupiler Pro League?

De tijd van Ivan Leko bij Sint-Truiden ligt nog verder terug, maar hij kent nog steeds een lid van het team. De Kroaat was de eerste die Wolke Janssens het vertrouwen gaf in het centrum van de verdediging, hij maakt nu deel uit van het meubilair in Stayen. Met het vertrek van Torunarigha en de mogelijke transfer van Watanabe moet Gent zijn verdediging versterken. Zal dit gevolgen hebben voor Janssens, die aan zijn laatste contractjaar begint?

Laten we tot slot eindigen met een naam die Leko deze zomer niet als enige zal benijden: Luka Vuskovic. De 18-jarige Kroatische verdediger is de revelatie van het seizoen bij Westerlo. Vorige zomer gekocht door Tottenham Hotspur voor 11 miljoen euro, lijkt hij opnieuw een uitleenbeurt te gaan maken. Wat als de Gentenaren een mooie tussenstap kunnen bieden? Vooral omdat Ivan Leko niet alleen een landgenoot is, maar ook de coach die de professionele carrière van het jonge talent bij Hajduk Split heeft gelanceerd.