Ook Anderlecht begint aan zijn voorbereiding, Besnik Hasi doet zijn spelers meteen zweten

Net als de andere Belgische clubs, begint ook Anderlecht aan zijn voorbereiding voor het volgende seizoen. Besnik Hasi krijgt, nadat hij vorig seizoen vlak voor de playoffs overnam van David Hubert, voor het eerst een volledige voorbereiding om zijn team klaar te stomen.

Terwijl Olivier Renard druk in de weer blijft om nieuwe spelers binnen te halen, is de spelersgroep van Anderlecht op maandag begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Besnik Hasi verwelkomt onder meer een drietal nieuwkomers: Zoumana Keita, Mihajlo Cvetkovic en Cedric Hatenboer trainen voor het eerst mee bij de Brusselaars. Op andere inkomende transfers is het voorlopig nog even wachten.

De coach van Anderlecht gaat er van bij het begin van de voorbereiding meteen stevig de pees op leggen. In de eerste week zal Anderlecht elke dag twee keer trainen, dat meldt Het Laatste Nieuws. Het is belangrijk dat Paars-Wit er meteen zal staan binnen een maand, want dan spelen ze ook al de tweede voorronde van de Europa League.

En dus heeft Hasi er alle belang bij dat zijn spelers vroeg in optimale conditie geraken om de eerste wedstrijden al meteen op niveau te kunnen afwerken. Toch blijft het ook gissen hoeveel nieuwe gezichten er nog zullen bijkomen en welke spelers binnen enkele weken niet meer voor Anderlecht zullen spelen.

Naast een pittige trainingsweek zal Anderlecht komende zaterdag ook al een eerste oefenwedstrijd afwerken. De tegenstander is White Star Lauwe, een team uit de derde amateurafdeling.