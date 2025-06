Penders nog een jaartje bij Genk? Dit is Chelsea van plan met zijn doelmannen

Mike Penders maakte vorige zomer de overstap naar Chelsea. Na een jaar op huurbasis te blijven bij Racing Genk, is het nog maar de vraag of hij ook volgend seizoen nog in Limburg zal spelen.

Mike Penders kende dit seizoen zijn grote doorbraak bij Racing Genk. Dat leverde hem een transfer op naar de Engelse topclub Chelsea. De Engelsen betaalden zo'n twintig miljoen euro voor Penders en verhuurden hem nog een jaartje aan Genk.

In Limburg hopen ze dat Penders ook volgend seizoen nog op uitleenbasis kan uitkomen voor hen. Veel zal afhangen van wat Chelsea van plan is met de doelmannen die het ter beschikking heeft. Penders is op dit moment met the Blues actief op het WK voor clubs, daarna zou er duidelijkheid moeten komen over de keeperskwestie.

Al hoeft Racing Genk zich volgens het Britse Sky Sports weinig illusies te maken. De kans dat de jonge Belg nog in de Jupiler Pro League zal spelen volgend seizoen, is volgens hen eerder klein.

Met Robert Sanchez, Djordje Petrovic en Filip Jorgensen heeft Chelsea nog drie andere doelmannen ter beschikking. Het plan zou zijn om er één van te verkopen. Een andere keeper zal worden verhuurd aan zusterclub Strasbourg uit de Franse Ligue 1. De twee overige doelmannen zullen bij Chelsea blijven.

Het heeft er alle schijn van Penders diegene is die verhuurd zal worden om nog een jaartje ervaring op te doen. Petrovic zou dan weer de doelman zijn die ze gaan verkopen. Al is dat nog niet helemaal duidelijk. Hoe dan ook zou het een ferme tegenvaller zijn voor Racing Genk als Penders effectief naar Strasbourg trekt in plaats van nog een jaartje in Genk te voetballen.