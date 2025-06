Antwerp komt plots met héél verrassend nieuws over Denis Odoi, die er zelf meteen uitleg bij geeft

Geen Denis Odoi volgend seizoen bij Antwerp. De 37-jarige speler en The Great Old gaan in onderling overleg uit elkaar.

Antwerp kwam dinsdag met verrassend nieuws. De club en Denis Odoi gaan uit elkaar "om privéredenen". Dit terwijl de verdediger nog één jaar contract had bij The Great Old. De Ghanees maakte afgelopen zomer de overstap naar Antwerp. Hij speelde er 32 wedstrijden waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists. Via de sociale media van de club lichtte Odoi zijn actie toe, met een mooi woordje voor de supporters. "Privéredenen liggen aan de basis van de beëindiging van het contract", begint hij. "Ik bedank de club voor het begrip daarvoor en voor het vertrouwen dat ze in me had. Ook alle clubmedewerkers, de staf en mijn ploegmaats: merci voor de mooie tijd die ik op de Bosuil beleefde", gaat de verdediger verder. "Daarnaast een speciaal woord van dank aan de supporters. Vanaf dag één heb ik me gesteund gevoeld. Jullie zijn fantastisch", besluit Odoi.