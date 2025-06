OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van vaste waarde, die knappe transfer heeft versierd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen ziet een vaste basisspeler vertrekken. Toon Raemaekers vertrekt na 46 matchen bij Malinwa, naar de Hongaarse kampioen Ferencvaros.

Het kan soms snel gaan in het voetbal. Dinsdagmiddag werd gemeld dat Ferencvaros concrete interesse toonde in Toon Raemaekers.

Enkele uren nadien maakte KV Mechelen zijn transfer officieel bekend. Na twee seizoenen bij de Kakkers, verlaat Raemaekers de club.

In de zomer van 2022 kwam hij over van OH Leuven, waar hij destijds 12 wedstrijden speelde. Diezelfde zomer werd hij nog uitgeleend aan Lierse.

Hij kwam een jaar later gewoon terug, maar kende nu pas zijn doorbraak bij Malinwa. Afgelopen seizoen was hij bijna iedere wedstrijd een basisspeler bij geel-rood.

Na 46 wedstrijden bij KV Mechelen gespeeld te hebben, vertrek de verdediger nu dus. De Hongaarse kampioen zal gelukkig zijn met de versterking.