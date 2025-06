AC Milan komt met tweede bod voor Jashari, maar kijkt alvast naar een goedkoper alternatief

De club die het meest concreet is voor Ardon Jashari, is op dit moment het Italiaanse AC Milan. De Milanezen zagen al een eerste bod geweigerd en bereiden nu een tweede bod voor. Al kijken ze ook naar andere opties moest de Zwitser toch te duur blijken te zijn.

Ardon Jashari had maar één enkel seizoen nodig om alle Europese topscouts te overtuigen van zijn kunnen. De voorbije weken is zowat elke club al gelinkt aan de middenvelder van Club Brugge.

Maar de laatste dagen komt het Italiaanse AC Milan steeds concreter naar voren als nieuwe werkgever van de Zwitser. De Milanezen deden al een eerste bod van om en bij de dertig miljoen euro, bonussen inclusief, maar dat heeft Club van tafel geveegd.

Milan heeft alvast een nieuw bod voorbereid en probeert een akkoord te vinden over een bedrag van zevenentwintig miljoen euro met daarbovenop vijf miljoen euro aan bonussen. Dat meldt transferwatcher Fabrizio Romano. Een kleine verhoging van het vorige bod dus.

De verwachting is dat ook dat bod onvoldoende zal zijn voor Club. De Bruggelingen mikken op een transfersom van veertig miljoen euro. Milan heeft alleszins al enkele alternatieven achter de hand moest Jashari niet binnengehaald worden.

Zo hebben de Rossoneri een bod uitgebracht op Samuele Ricci. Ricci is een jonge, Italiaanse middenvelder van Torino. Hij is ook tienvoudig Italiaans international. Milan heeft volgens Romano een bod van vijfentwintig miljoen euro, inclusief bonussen, uitgebracht op Ricci. De verwachting is dat die transfer eerstdaags zal afgerond worden. Of Jashari dan nog zal komen naar Milaan, is nog maar de vraag.