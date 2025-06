Anderlecht doet miljoenenbod op verdediger uit La Liga

Anderlecht is nog steeds op zoek naar versterking in alle linies. Middenvelder Nathan Saliba zou zo goed als zeker de overstap maken en ook in het defensieve compartiment proberen de Brusselaars een versnelling hoger te schakelen.

Anderlecht blijft speuren naar nieuwe gezichten om de spelerskern een opwaardering te geven. Het rondde al drie inkomende transfers af, maar er zullen naar alle waarschijnlijkheid nog een behoorlijk aantal volgen. In zijn zoektocht naar defensieve versterking, is Anderlecht bij het Spaanse Alaves gaan aankloppen. Daar willen de Brusselaars graag Moussa Diarra wegplukken. De Malinese verdediger staat nadrukkelijk in de belangstelling van de recordkampioen. Diarra is een 24-jarige, linksvoetige verdediger. Anderlecht zou zelfs al een eerste bod hebben uitgebracht bij de Spanjaarden. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het bod zou 2,5 miljoen bedragen, wat voor Alaves te weinig zou zijn. De Spanjaarden mikken op een bedrag van 4 miljoen voor hun centrale verdediger van 1m85. Tijdens het afgelopen seizoen kwam Diarra tot 26 optredens voor Alaves, daarvoor was hij ook al actief bij het Franse Toulouse. Als Anderlecht Diarra effectief wil binnenhalen, zal het dus nog wat extra inspanningen moeten leveren. Een nieuwe verdediger is broodnodig, door het wegvallen van Jan Vertonghen (pensioen) en Adryelson (einde huur) is de spoeling achterin behoorlijk dun geworden.