Jong talent staat op het punt om Anderlecht in te ruilen voor andere JPL-club

Niet alleen in de eerste ploeg zijn er bij Anderlecht spelers die de club dreigen te verlaten. Ook Nail Moutha-Sebtaoui staat op het punt te vertrekken. Hij zou naar een team kunnen trekken waar hij wel kans maakt op speelminuten bij de A-kern.

Vorig seizoen was Nail Moutha-Sebtaoui een onbetwiste basisspeler bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League. Dit seizoen was zijn speeltijd echter veel wisselvalliger (11 basisplaatsen). Aan het eind van het seizoen zag hij zijn speelminuten enorm slinken, wat een vertrek niet ondenkbaar maakt.

Met nog een jaar te gaan op zijn contract wordt zijn situatie zorgvuldig in de gaten gehouden. Eén club uit de Pro League in het bijzonder heeft begrepen dat deze transferperiode een goede kans kan zijn om de 19-jarige linksback aan te trekken.

Transferwatcher Sacha Tavolieri meldt dat Moutha-Sebtaoui op het punt staat om bij Dender te tekenen. Daar wacht hem een contract van drie jaar. De medische tests zijn gepland binnen enkele dagen. De transfer, die nog een kleine vergoeding aan Anderlechtzal opleveren, is praktisch rond.

Een naam om volgend seizoen in de gaten te houden?

Op 19-jarige leeftijd staat hij op het punt om een grote stap te zetten: vertrekken bij zijn opleidingsclub, waar hij bijna alles heeft meegemaakt, om in het onbekende te springen. Maar wel met betere vooruitzichten zich bij een eerste elftal in de ploeg te spelen.

Zo lijkt Dender zijn transferpolitiek nog maar eens te bevestigen. Het bestuur blijft mikken op spelers die zijn opgeleid bij de grootste clubs van het land, maar op zoek zijn naar meer speelminuten en verantwoordelijkheden.