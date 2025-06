Nieuwkomer in de Jupiler Pro League, maar niet zonder ambitie: "Wie mij heeft geïnspireerd? Michel Preud'homme"

Stef Wils is de nieuwe coach van Antwerp. Hij gaf vandaag zijn eerste training en is door Antwerp ook officieel voorgesteld aan de pers.

Voor velen was het een keuze bij gebrek aan beter na de weigeringen van Ivan Leko en vooral Rik De Mil. Maar Stef Wils is nu ook officieel gepresenteerd als hoofdcoach bij de herstart van Antwerp. De voormalige assistent van Andries Ulderink, Jonas De Roeck en Mark Van Bommel heeft vandaag zijn eerste instructies aan de spelers gegeven.

"Het was logisch dat de club met andere coaches zou praten," bekende hij op zijn eerste persconferentie, dat valt te lezen bij Het Laatste Nieuws. "Het bestuur stond altijd open voor een gesprek. Ik zei toen dat werken onder De Mil ook een toegevoegde waarde voor mij kon zijn. Uiteindelijk ging die deal niet door en heeft de club voor mij gekozen."

Naast hem bevestigt CEO Sven Jaecques: "We zochten een relatief jonge coach die bekend was met het Belgische voetbal. Iemand die kon samenwerken, transparant kon werken en over moderne middelen beschikte. Stef voldoet aan deze criteria. Net als Rik De Mil. Toen Rik aankondigde dat hij bij Charleroi zou blijven, hebben we geen seconde geaarzeld. Stef is een zeer logische keuze."

Klaar om te laten zien wat hij kan

Wils had afgelopen winter aan de clubleiding al laten weten dat hij hoofdcoach wilde worden: "Maar ik zei meteen dat ik geduldig was. Nog een seizoen als assistent, had ik ook kunnen accepteren. Maar nu is de trein gearriveerd en moet je instappen. Ik voel me klaar om T1 te worden. Ik heb de afgelopen jaren veel in mezelf geïnvesteerd. Op een gegeven moment begon het te kriebelen."

De Jupiler Pro League zal nu de hoofdtrainer in Stef Wils leren kennen: "Ik heb veel geleerd van de coaches voor wie ik heb gewerkt als assistent en als speler. Nu wil ik doorgaan met het creëren van mijn eigen stijl. Duidelijkheid, structuur en discipline zullen mijn leidende principes zijn. Wie heeft mij geïnspireerd? Michel Preud'homme (die hij bij KAA Gent heeft meegemaakt). Ik herken mezelf in zijn manier om geen enkel detail te vergeten en in zijn wil om te winnen. Ook al zal ik niet zo gek zijn als hij langs de zijlijn."