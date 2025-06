OFFICIEEL: KV Kortrijk ziet floptransfer na halfjaar alweer vertrekken

KV Kortrijk blijft hervormen na de degradatie: Karol Czubak vertrekt alweer na amper een halfjaar. De Poolse spits keert terug naar zijn thuisland zonder een doelpunt te hebben gemaakt.

KV Kortrijk degradeerde afgelopen seizoen naar de Challenger Pro League door voorlaatste te eindigen in de Relegation Play-offs. Zoals verwacht verandert er veel binnen de spelerskern.

Een aantal belangrijke spelers zijn al vertrokken zoals Dion De Neve, Nayel Mehssatou, Lucas Pirard en Marco Ilaimaharitra. Nu ziet de club nog iemand vertrekken.

Een floptransfer mogen we het dan toch noemen. Karol Czubak kwam in januari over van het Poolse Arka Gdynia voor zo'n 700.000 euro.

Een halfjaar later eindigt zijn Belgisch avontuur al. KV Kortrijk maakte woensdag officieel bekend dat Czubak opnieuw naar Polen verhuist. Hij gaat aan de slag bij Motor Lublin.

In totaal kwam de Pool acht keer in actie voor de Kerels. Hij kon niet tot scoren komen maar gaf wel één assist. Hij speelde 73 minuten in rood-wit.