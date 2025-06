Stromae ter vervanging van Lange Jojo? Dit is Anderlecht van plan met een oude traditie

Zanger Stromae is een samenwerking aangegaan met Anderlecht. Dit voor zowel het clublied als voor de shirts van de Brusselaars. Maar Anderlecht is niet van plan om een oude traditie zomaar weg te gooien.

Woensdagochtend spraken we al over de samenwerking tussen Anderlecht en Stromae, twee belangrijke spelers in de Brusselse cultuur. De Belgische zanger heeft een nieuw nummer geschreven voor de club, een nieuwe stap die de club wil zetten in het moderniseren van haar imago.

En Lange Jojo dan? "Est-ce que j’ai pas raison? Oui tu as raison! Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht champion! Allez allez allez allez, we are the champions, we are the champions." klinkt al veertig jaar in de oren van de paars-witte fans. Maar geen zorgen voor de supporters, ze zullen het volgend seizoen nog steeds horen.

Het nummer van Stromae naast dat van Lange Jojo

Volgens La Dernière Heure is het idee niet om het nummer van Lange Jojo te vervangen, maar om zijn repertoire te laten samenwerken met dat van Stromae. Het belooft dus een clash van generaties te worden in de afspeellijst van de club komend seizoen.

Als bewijs van de wil van de club om haar tradities niet te vergeten, zouden de shirts ontworpen met behulp van Stromae een eerbetoon aan Lange Jojo bevatten. Hij kan dus rustig vanaf zijn plek blijven kijken naar zijn favoriete team: "Als iemand het moet doen, is het Stromae, een wereldberoemde kunstenaar, Brusselaar en verbonden met Anderlecht. Lange Jojo zou trots zijn," verheugt Michou, levende mascotte van de club en voormalige vriendin van Lange Jojo.

Hoewel Anderlecht nummers als "Anderlecht champion" en "Alors on danse" kan laten klinken in het Lotto Park, is het toch vooral aan de spelers om ervoor te zorgen dat het Lotto Park opnieuw feestavonden kan beleven. Benieuwd of volgend seizoen het nummer van Lange Jojo ook werkelijkheid kan worden.