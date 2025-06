Alweer raak voor Anderlecht: vierde aanwinst officieel aangekondigd

RSC Anderlecht is zich flink aan het versterken deze zomer. Drie transfers werden al eerder wereldkundig gemaakt. Nu mag ook nummer vier worden aangekondigd.

De Canadees Nathan Saliba komt over naar RSC Anderlecht. De 21-jarige centrale middenvelder tekent een overeenkomst tot 2029 bij paars-wit.

Sterk in balrecuperatie

"Saliba is een centrale middenvelder en komt over van het Canadese CF Montreal waar hij in 2023 zijn professioneel debuut maakte in de MLS. Nathan speelde 68 wedstrijden voor CF Montreal, de club waar hij ook heel het academy systeem doorliep", aldus paars-wit in een persbericht.



"In 2024 werd Saliba uitgeroepen tot Canadese jeugdspeler van het jaar. Nathan Saliba is international voor Canada en momenteel nog aan de slag met zijn nationaal elftal op de Concacaf Gold Cup."

Na Gold Cup naar Anderlecht

"Nathan vond er al 2 maal de weg naar het doel en bracht Canada mee naar de kwartfinale die zondag 29 juni wordt gespeeld." Na de Gold Cup zal hij dus aansluiten bij Anderlecht.

“Saliba is een jonge, talentrijke speler die ik goed ken van mijn periode bij CF Montreal", legt Sportief Directeur Olivier Renard uit. "Hij is een middenvelder die sterk is in de balrecuperatie en over goeie voeten beschikt. Nathan toont op jonge leeftijd al leiderschap en was zelfs al aanvoerder bij zijn club.”