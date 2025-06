Done deal: Genk zet in op de jeugd en schrijft verhaal van ondertussen veertien jaar

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk wil zich deze zomer volop gaan versterken. Niet enkel de A-kern komt daarbij aan bod, ook bij de jeugd willen ze er in het nieuwe seizoen opnieuw staan. Deze week hebben ze wel een goede zaak gedaan.

"Lino Decresson heeft zijn contract bij KRC Genk verlengd. De 18-jarige spits is al sinds 2013 verbonden aan de club en zette op zesjarige leeftijd zijn eerste stappen in het blauw-wit. Hij tekende een overeenkomst tot 2027, met optie op een extra jaar", zijn ze bij KRC Genk zeer duidelijk.

Op de sociale media kondigden ze het nieuws trots aan. "Het is een verhaal dat al in 2013 is begonnen ... en het verhaal gaat verder", aldus de Limburgers.

"Decresson is een hardwerkende aanvaller met veel diepgang en een neus voor goals. Zijn scorend vermogen liet hij dit seizoen duidelijk zien bij de U18, waar hij in 18 wedstrijden maar liefst 12 keer raak trof. Daarnaast maakte hij ook deel uit van de selectie in de UEFA Youth League."

Jong Genk als volgende stap

"De jeugdinternational verzamelde al verschillende selecties bij de nationale jeugdploegen en bevestigt met deze contractverlenging zijn ambitie om verder te groeien binnen KRC Genk."

"De hele Genkse familie wenst Lino alles succes toe", aldus nog de Limburgers. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om de jonge speler veel succes te wensen in zijn verdere carrière.