Geen celstraf voor Antwerp-supporter na poging tot doodslag tijdens teambuilding onder fans: "Aanfluiting"

Negen jaar geleden is een teambuilding van supporters bij Royal Antwerp FC helemaal uit de klauwen gelopen. Een kajaksessie op de Lesse kon niet doorgaan door het slechte weer en het liep helemaal mis.

Poging tot doodslag

Er werden heel wat slagen uitgedeeld en na een racistische opmerking liep het helemaal mis. De in Suriname geboren J.K. (ondertussen 60) ging daarop helemaal door het lint. Hij haalde volgens Gazet van Antwerpen een mes uit zijn broekzak.

Daarmee richtte hij naar E.L. - een derde man incasseerde uiteindelijk twee messteken in de borst. Genoeg voor een veroordeling van poging tot doodslag nu voor het gerecht van Antwerpen.

Wél schadevergoeding

Toch komt J.K. er nog vrij goed vanaf. Hij werd schuldig bevonden, maar moet uiteindelijk niet naar de cel - ook al was er een celstraf van drie jaar gevraagd. Hij moet wel 30.000 euro schadevergoeding betalen.

De advocate van de man vroeg dat de strafvordering zou vervallen door een schending van de redelijke termijn, omdat het ging om feiten uit 2016. “Het is een schande hoe dit onderzoek gelopen is. Het is onbegrijpelijk dat een eenvoudige caféruzie negen jaar onderzoek vergt. Dit is een aanfluiting voor de rechtsstaat en democratie", klonk het bij de advocaat van het slachtoffer.