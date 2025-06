Grote wending in dossier rond Vincent Janssen bij Antwerp

Antwerp verloor in korte tijd een pak ervaring. Praet is geblesseerd, Alderweireld en Chery zijn weg en ook Odoi vertrok. Nu komt er plots een wending in het dossier van Vincent Janssen.

Toby Alderweireld stopte na afgelopen seizoen met voetballen, Denis Odoi heeft in onderling overleg zijn contract ontbonden bij Antwerp en Tjaronn Chery maakte de overstap naar NEC.

Denis Praet is nog steeds geblesseerd en op die manier is er enorm veel ervaring plots verdwenen in de kern van Antwerp. Iets wat een grote sterkte was bij de club.

Tijdens de blessure van Alderweireld werd het al goed gevoeld. Dan blijft er niet veel meer over. Maar natuurlijk is Vincent Janssen er nog, en in dat dossier komt nu dus een wending.

Enkele weken geleden raakte nog bekend dat Antwerp had besloten dat Janssen andere oorden zou mogen opzoeken. Maar door alle vertrekken wil de club hem nu toch graag houden.

"Zeer graag. En dat moet zeker lukken", zei coach Stef Wils bij Gazet van Antwerpen. Het blijft nu maar de vraag of Janssen zelf wil blijven.