"Ik kon niet blijven": Ivan Leko breekt stilzwijgen over zijn vertrek bij Standard

Het is als een tegenstander dat Ivan Leko volgend seizoen terugkeert naar Sclessin. Hij blikt terug op zijn tumultueuze vertrek bij de Rouches.

De afgelopen maanden heeft Ivan Leko veel energie gestoken in het aanpassen van zijn filosofie aan de kern van Standard, waardoor hij een groep heeft opgebouwd die perfect aansluit bij de waarden van de club. De teleurstelling bij zijn vertrek langs de achterdeur is even groot als zijn toewijding en passie.

Zeker omdat Leko niet per se wilde vertrekken: "Je moet weten dat mijn eerste wens was om bij Standard te blijven. Toen ik vorige zomer bleef, zeiden ze dat ik gek was, dat ik mezelf in gevaar bracht, dat het niet goed was voor mijn cv. Er zat niets in de kas, drie profspelers bij de start", herinnert hij zich volgens La Dernière Heure.

De veranderingen hogerop hadden zijn plannen verstoord. "Nog maar twee maanden geleden zou ik het aanbod van KAA Gent hebben geweigerd, omdat ik wilde blijven in Luik, waar ik geweldige mensen heb ontmoet. Maar op een gegeven moment, om verschillende redenen, was het niet mogelijk om te blijven."

In de verklaring van Standard stond dat de Kroatische coach zelf had geweigerd te blijven. "Ik zal niet ingaan op details. Ik heb heel mooie momenten beleefd bij Standard, het was echt moeilijk om de club te verlaten. Ik ga niet in op de vraag, maar jullie weten waarom." Leko verwijst hierbij aan het voorstel van Standard om zijn laatste jaar van het contract in twee jaar uit te betalen, wat hij niet acceptabel vond.

Er moest dus een nieuwe start worden gemaakt: "Ik had de keuze om vakantie te nemen, te kijken wat er zou komen in september of oktober, en toen kwamen de telefoontjes van KAA Gent en Antwerp. Antwerp is naast mijn deur, en om eerlijk te zijn, aan het begin van de gesprekken met het bestuur stond het 90-10 in mijn hoofd. Toen hadden we ons eerste gesprek met Sam Baro en Michel Louwagie. En het 90-10 ging in het voordeel van Gent."