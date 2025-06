OH Leuven neemt ingrijpende beslissing over ex-coach RSC Anderlecht

Ariël Jacobs is niet langer actief bij OH Leuven. De club liet dat weten op de webstek van de Leuvenaars. Daarmee is er meteen een einde gekomen aan een mooi verhaal van drie seizoenen.

OH Leuven haalde nog niet zolang geleden met David Hubert een ex-coach van RSC Anderlecht naar het King Power @ Den Dreef in Leuven. Nu nemen ze ook afscheid van eentje.

Na drie jaar einde verhaal

Ariël Jacobs is na drie jaar niet langer actief bij de club. Dat lieten de Leuvenaars met een korte mededeling weten op hun webstek. Wie zijn rol zal overnemen is nog niet helemaal duidelijk.

"Na drie seizoenen beëindigt Ariël Jacobs zijn rol als Football Advisor binnen OH Leuven. In oktober 2022 kwam Ariël Jacobs toe bij OH Leuven. Na drie seizoenen beëindigt hij zijn rol als Football Advisor."

Veel prijzen gepakt

"Namens de hele club bedanken we Ariël voor het geleverde werk en zijn betrokkenheid binnen de club de afgelopen jaren. We wensen hem het allerbeste toe in zijn verdere uitdagingen. Bedankt voor alles, Ariël!", aldus OH Leuven.

De 71-jarige Jacobs was in het verleden coach van onder meer RSC Anderlecht, Genk, Lokeren en RWDM. Hij werd twee keer kampioen van België en won ook twee keer de Supercup en twee keer de Beker van België.