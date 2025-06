Ex-eigenaar van KV Oostende belandt in de cel: "Willekeurig misbruik van macht"

Paul Conway, ex-eigenaar van KV Oostende, zit al meer dan vijf weken in een Spaanse cel. De Amerikaan wordt beschuldigd van fraude, maar ontkent alles.

Het ziet er niet goed uit voor Paul Conway. Herinnert u hem nog? Hij was de voormalige eigenaar van KV Oostende, dat ondertussen failliet is gegaan. Hij is en was ook actief bij andere voetbalclubs.

Nu meldt The Athletic dat Conway in Spanje al meer dan vijf weken in de cel zit, in Barcelona om precies te zijn. Dit gebeurde nadat een Belgische onderzoeksrechter aanhoudingsbevel vorderde wegens fraude.

De Amerikaan ontkent elke vorm van fraude ten stelligste. Zijn advocaten wisten zijn onmiddellijke uitlevering aan België te voorkomen, maar Conway blijft voorlopig in de gevangenis.

De investeerder wordt beschuldigd van zes concrete misdrijven. Hierbij hoort ook het dossier over de aankoop van Mickaël Biron. Zijn transfer deed destijds al wenkbrauwen fronsen.

Zijn vrouw Louisa Conway noemt de actie van het Belgische gerecht "verbijsterend" en "een willekeurig misbruik van macht." Maar ze gaat nog verder. "De beste manier om deze nachtmerrie te omschrijven is te zeggen dat het is alsof je wakker wordt in Les Misérables van Victor Hugo, waar iemand in de gevangenis wordt gegooid voor het stelen van brood. Geen feiten, alleen emotionele beschuldigingen."