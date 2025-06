Het is gebeurd: Standard heeft zijn zesde aanwinst van de zomer beet

Standard toont zich erg actief in deze beginfase van de zomerse transferperiode. Volgende week zullen de Rouches hun zesde aanwinst aankondigen met Josué Homawoo, die transfervrij overkomt uit Roemenië.

Ondanks nog steeds beperkte financiële middelen is Standard deze zomermercato met veel enthousiasme van start gegaan. De Luikenaars hebben al vijf aanwinsten officieel bevestigd, waaronder vier vrije spelers. Adnane Abid werd binnengehaald voor net geen 1,5 miljoen euro, terwijl Lucas Pirard, Nayel Mehssatou, Marco Ilaimaharitra en Tobias Mohr gratis werden gehaald.

Zolang er geen belangrijke verkopen zijn gerealiseerd, zal Matricule 16 moeten blijven uitkijken naar gratis of zeer goedkope spelers. Nathan Ngoy staat in de belangstelling van KRC Genk, Ibe Hautekiet wordt gevolgd door KAA Gent en PAOK, maar er zijn nog geen concrete aanbiedingen binnengekomen en deze twee spelers, net als de anderen, zijn weer begonnen met trainen bij de Luikenaars onder Mircea Rednic.

Zonder de mogelijkheid om grootschalig te investeren, heeft Standard drie weken geleden een persoonlijk akkoord gesloten met Thomas Henry en Casper Nielsen. Beide spelers willen naar Sclessin komen, maar de Luikse club moet nog financieel tot een overeenkomst komen met Hellas Verona en Club Brugge. In beide gevallen benadert Marc Wilmots geleidelijk een akkoord met de betrokken clubs.

Voor Josué Homawoo hoefde echter geen akkoord te worden bereikt met FC Dinamo Boekarest. De linkse centrale verdediger weigerde zijn contract te verlengen en, gecharmeerd door het bekende verhaal van Mircea Rednic, heeft hij ingestemd met een overstap naar Standard volgend seizoen.

Volgens aanvullende informatie van Sudinfo, zal de Togolese international (3 caps) volgende week in Luik arriveren, na 30 juni. Vanwege een geschil als gevolg van zijn weigering om bij te tekenen, is Josué Homawoo niet vrijgegeven voordat zijn contract officieel was afgelopen bij FC Dinamo.

Hij wordt dus de zesde zomerse aanwinst van de Luikenaars, in afwachting van het definitieve besluit in de dossiers Nielsen en Henry. De kern van Mircea Rednic raakt gevuld voor het vertrek op stage, tot groot plezier van de Roemeense coach.