"Hij kan een optie voor ons zijn, absoluut": Ivan Leko wil met KAA Gent belangrijke speler wegkapen bij Standard

KAA Gent wil zich heropbouwen na een zwaar seizoen. Het bestuur lijkt de raad van Ivan Leko te willen opvolgen.

De laatste twee keer dat Ivan Leko naar KAA Gent kwam, keerde Standard terug naar Luik met vijf goals op zak. Deze keer is het aan hem om het vuur aan te wakkeren bij de Buffalo's.

Het afgelopen seizoen was bijzonder saai in de Ghelamco Arena, het team miste zelfs voor het eerst in tien jaar Europees voetbal. Maar er heerst nu een glimlach bij Leko: "Ik voelde meteen ambitie. Ik moet me goed voelen om goed te kunnen presteren. En ik voelde me goed na de eerste ontmoeting", legt hij uit volgens La Dernière Heure.

De clubleiding gaf hem een eerste welkomstcadeau met Wilfried Kanga. "Ze vroegen mijn mening en ik zei dat het een interessante speler was, die de competitie kent. Hij is ook een leider, waar we blij mee zijn in ons team en die tegenstanders moeten vrezen. Hij heeft kracht, snelheid en bovenal, hij is een hongerige speler. We zullen die honger dit seizoen nodig hebben."

Leko kende Kanga goed bij Standard, hij had zelfs graag gezien dat de uitleenbeurt van zijn aanvaller werd verlengd. Gent stelt hem in staat om zijn Ivoriaanse krachtpatser terug te vinden. En het zou daar niet bij blijven, want de Buffalo's richten zich ook op Ibe Hautekiet, ook goed bekend bij de Kroatische coach.

De nieuwe T1 van de Buffalo's heeft niet geprobeerd het tegen te spreken, integendeel: "Ibe is een heel goede speler, hij kan absoluut een optie voor ons zijn om een competitief team op te bouwen. We willen van Gent weer een team maken dat angst inboezemt bij tegenstanders, met kwaliteit en jonge spelers."