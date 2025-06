OFFICIEEL: Beerschot neemt in één klap afscheid van drie spelers

Beerschot neemt afscheid van drie verschillende spelers. De contracten van Konstantopoulos, Cagro en Nzouango worden niet verlengd.

Beerschot had afgelopen seizoen beperkte middelen om zich te handhaven in de Jupiler Pro League. Dit mislukte, en nu neemt de club afscheid van drie jongens in één klap.

De eerste is Apostolos Konstantopoulos. Hij kwam in de zomer van 2021 aan bij de club, die hem destijds overnam van Panetolikos uit Griekenland. De verdediger speelde bijna 100 wedstrijden bij de club uit Antwerpen, hij had er 97 op de teller staan.

Beerschot rekent volgend seizoen ook niet meer op Félix Nzouango. De Franse verdediger kwam in 2023 over van Juventus. Hij speelde in totaal slechts tien wedstrijden bij de Ratten.

Tenslotte verlaat ook Welat Cagro de club. Ook in 2023, kwam hij toe bij Beerschot, hij zat voordien zonder club. De Belgische middenvelder speelde in totaal 50 wedstrijden bij de ploeg.

Bij alle drie de spelers is de situatie hetzelfde. Hun contracten lopen af en worden niet verlengd. Onder Mo Messoudi zal Beerschot nu een competitieve kern moeten bouwen voor volgend seizoen.