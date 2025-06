Is het scoringsprobleem van KAA Gent opgelost? Ivan Leko zal hopen dat eerste treffer van nieuwe aanwinst eerste stap is

Ivan Leko moet er zich van bewust zijn geweest dat KAA Gent met een scoringsprobleem kampte aan het einde van vorig seizoen. Dat moet dus worden opgelost.

Toegegeven: het scoringsprobleem in Gent was nog niet van dezelfde orde als bij Standard. Ivan Leko maakte er bij de Rouches dan maar een specialiteit van om de nul te houden, om zo toch de nodige punten te sprokkelen. Om dit seizoen aan de Gentse ambities te voldoen, zal het offensief compartiment bij de Buffalo's beter moeten draaien.

Het zal niet de enige reden geweest zijn voor het minder presteren in de Champions' Play-offs, maar het was in deze play-offs wel duidelijk dat Gent moeilijk kon scoren. In tien wedstrijden kreeg het amper vier keer een bal tegen de netten. Dat betekent dat Gent liefst zes keer de ban niet kon breken. Het eindigde dan ook zesde en laatste in deze play-offs.

Kanga moet spitsbroeder Vanzeir worden

Nochtans had Gent in januari 2025 al Dante Vanzeir in huis gehaald, iemand die toch een offensieve versterking moet zijn. De ploeg miste nog een ander profiel om aan hem te koppelen, dat van een targetman die kan wegen op een verdediging. KAA Gent hoopt nu zo'n speler gevonden te hebben in de persoon van Wilfried Kanga (ex-Standard).

Diezelfde Kanga heeft vandaag zijn debuut gemaakt in een vriendschappelijk duel op het veld van HO Kalken, een ploeg die dit seizoen in Tweede Amateur uitkomt. Gent won met 0-5, maar misschien is het nog belangrijker dat Kanga één van de doelpuntenmakers was. Zo heeft hij er niet lang over gedaan om wat vertrouwen te tanken.

Kanga goed gepositioneerd

Gent heeft ook de beelden van de eerste twee doelpunten gepubliceerd. Kanga maakte de 0-2. Hij stond goed opgesteld aan de tweede paal en kon van aan de kleine rechthoek simpel binnentrappen. Niet de moeilijkste goal, maar als hij er zo ook maakt in de competitie, zullen ze bij Gent tevreden zijn.