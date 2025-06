Sleutelpion hakt knoop zelf door en zadelt Genk op met flinke kater

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk hoopt een relatief rustige zomer te beleven. Het is geen geheim dat de club de kern zo goed mogelijk wil samenhouden, en lijkt daar in te slagen. Doelman Mike Penders gaat wel niet terugkomen: hij krijgt zijn kans bij Chelsea.

Chelsea kocht begin vorig seizoen Mike Penders voor 20 miljoen euro. De Engelse club leende hem meteen voor één seizoen uit aan Genk, waardoor hij verder kon rijpen in Limburg.

De Limburgers hadden hem graag nog een seizoen geleend, maar dat zal niet gebeuren. Penders krijgt zijn kans in Chelsea en heeft nu ook zelf zijn afscheid aangekondigd.

"6 onvergetelijke jaren. 1 ongelooflijke reis. Vanaf het moment dat ik toetrad tot de jeugdacademie en zelfs als ballenjongen, was het altijd mijn droom om de eerste doelman van KRC Genk te worden — en te spelen in een uitverkocht thuisstadion — en die droom is werkelijkheid geworden."

Stevige bedanking

"Van jeugdspeler, naar aanvoerder van Jong Genk, naar een vaste waarde in de A-kern — mijn reis bij KRC Genk heeft mij gevormd tot de speler en persoon die ik vandaag ben. Deze club was mijn thuis, mijn familie, mijn trots."



"Ik ga alles en iedereen bij deze ongelooflijke mooie club missen. Maar ik draag jullie allemaal in mijn hart terwijl ik aan het volgende hoofdstuk begin. Eens een Genkie, altijd een Genkie! Bedankt, KRC Genk!"