Absolute sterkhouder van Union geniet van concrete interesse uit de Bundesliga

De Belgische landskampioen heeft het druk op de transfermarkt. Union ziet mogelijks enkele sterkhouders vertrekken naar het buitenland.

Union heeft een droomseizoen achter de rug. De Brusselse club kroonde zich tot kampioen van de Belgische competitie na een geweldige prestatie in de Champions Play-offs.

Enkele sterkhouders speelden daar een belangrijke rol in. Denk aan Noah Sadiki, Machida of Franjo Ivanovic. Spelers die in de belangstelling staan bij Europese topclubs.

Die laatste heeft nu een concrete liefhebber. Eintracht Frankfurt uit de Duitse Bundesliga heeft volgens Sacha Tavolieri interesse in de Kroatische spits van Union.

Frankfurt zou al in gesprek zijn met de persoonlijke makelaar van Ivanovic. De spits was vorig seizoen goed voor zestien doelpunten en vijf assists in 34 wedstrijden voor de Brusselse club.

Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt geschat op 13 miljoen. Union mikt waarschijnlijk op een hoger bedrag voor hun spits, die al aangaf dat een vertrek "geen must" is.