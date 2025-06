Maarten Vandevoordt op weg naar Italië om ex-doelman van Standard te vervangen?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In afwachting van het vertrek van Vanja Milinkovic-Savic heeft Torino informatie ingewonnen over Maarten Vandevoordt. Maar de Italiaanse club zal een aanzienlijk bedrag moeten neerleggen om de deal te kunnen sluiten.

In juli 2024 verliet Maarten Vandevoordt Racing Genk voor RB Leipzig in een transfer die geschat werd op tien miljoen euro. De Duitse club zag in hem een doelman voor de toekomst, afkomstig uit dezelfde school als Thibaut Courtois, Koen Casteels en andere bekende Belgische keepers.

Een langetermijnweddenschap, maar tot nu toe heeft Red Bull hem maar weinig kansen gegeven om zich te bewijzen. Op een gegeven moment zal de jonge Belgische doelman echter speeltijd moeten verzamelen om zijn volledige potentieel te tonen.

Op 23-jarige leeftijd heeft de derde doelman van de Rode Duivels slechts zes Bundesliga-wedstrijden gespeeld, vier DFB-Pokal-wedstrijden en twee Champions League-wedstrijden. Een vrij karige balans, vooral een jaar voor het WK.

Torino wil Maarten Vandevoordt speeltijd geven

Deze situatie begint de interesse te wekken van verschillende buitenlandse clubs. Volgens de Italiaanse journalist Lorenzo Lepore, werkzaam bij tvdellosport, is Torino onder andere geïnteresseerd.

De Italiaanse club heeft geïnformeerd bij RB Leipzig. De Duitse club heeft niet de intentie om hun jonge doelman te laten gaan. Torino, aan de andere kant, is op zoek naar een vervanger voor Vanja Milinković-Savić, een voormalige speler van Standard, die op het punt staat te vertrekken.