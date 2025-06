Standard of Gent? Jonckheere laat zich uit over Kortrijk-sterkhouder

KAA Gent eindigde dit seizoen op een teleurstellende zesde plaats in de Champions' Play-offs. En dus wil het naar volgend seizoen toe beter gaan doen. Het heeft een smaakmaker van KV Kortrijk op het oog, maar ook Standard zou hem in huis willen halen. En wat denken ze er van bij Kortrijk zelf?

De kans dat KV Kortrijk Abdelkahar Kadri zal kunnen houden deze zomer? Die kans wordt steeds kleiner. Met Gent en Standard zijn er twee clubs uit de Jupiler Pro League die hem er graag bij zouden willen.

Kapers op de kust

En bij Kortrijk zelf zien ze de bui ook al hangen. Dat was de conclusie ook van Michiel Jonckheere, leek het wel na de oefenwedstrijd tegen Club Brugge die met 2-0 werd verloren.

"We zijn nog te weinig op elkaar ingespeeld om nu al Club Brugge volwaardig partij te kunnen geven, maar leerrijk was het soms wel", aldus Jonckheere over de wedstrijd zelf tegen Het Nieuwsblad.

Einde verhaal bij Kortrijk?

Volgens de krant zou er niet meer gerekend worden op Abdelkahar Kadri, die eerstdaags nochans zou moeten aansluiten bij de ploeg.

“Ik ken Kadri goed en had een positief gesprek met hem”, wilde Michiel Jonckheere over de zaak kwijt. “Hij heeft duidelijk aangegeven wat zijn plan is. Als Kadri terug op de club is, zullen we daarover praten.“ De komende dagen en weken zal meer duidelijk worden ...