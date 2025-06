Hernan Losada stelt nieuwe Anderlecht-aanwinst voor: "Een fantastische mentaliteit en veel vertrouwen in zichzelf"

Bij CF Montréal werd Nathan-Dylan Saliba in het diepe gegooid door een oude bekende van RSC Anderlecht: Hernan Losada. De voormalige speler van Anderlecht is verheugd om zijn protegé te zien spelen in het Lotto Park. Wij spraken erover met hem.

Zijn debuut in het eerste elftal heeft Nathan Saliba grotendeels te danken aan twee mannen met een band met Anderlecht, zowel uit het verleden als het heden: Olivier Renard, voormalig sportief directeur van CF Montreal, en natuurlijk ook Hernan Losada. De Argentijnse coach is degene die Saliba heeft gelanceerd, maar het is heel duidelijk: zijn doorbraak heeft de jonge Canadees alleen aan zichzelf te danken.

"Hij heeft zijn plek verdiend op basis van zijn eigen prestaties en betrokkenheid bij trainingen, niet ten koste van iemand anders", begint Losada wanneer we hem onder andere wijzen op het feit dat Saliba Victor Wanyama op de bank heeft gezet. "Voor mij stond het collectief altijd voorop, ongeacht de naam of het verleden van een speler. Maar het is belangrijk dat een jonge speler zijn kans krijgt als hij er klaar voor is, om de risico's zo veel mogelijk te beperken. En Nathan was er klaar voor, op alle fronten."

Saliba is een profiel waar Anderlecht behoefte aan had

De supporters van RSCA kennen het profiel van Saliba niet goed, aangezien de Major League Soccer hier niet zo gevolgd wordt, maar ze zullen een speler ontdekken vol persoonlijkheid. "Ik hou van zijn agressiviteit, zijn loopacties zonder bal. In een team dat hoog druk zet, is hij slim genoeg om te weten wanneer hij druk moet zetten en wanneer hij moet wachten op een beter moment", legt Losada uit bij ons.

Het is een profiel waar Sporting behoefte aan had. "Hij is niet de playmaker waar Anderlecht al lange tijd naar op zoek is," relativeert de voormalige coach van Montreal. "Maar met de juiste spelers om hem heen, kan hij groeien en zelfs zijn statistieken verbeteren, hoewel zijn rol op korte termijn meer verdedigend zal zijn. Ik heb hem liever in een dubbele pivot, maar hij kan ook als nummer 8 spelen met een echte nummer 6 naast hem."

Statistieken zijn waarschijnlijk het punt waarop Nathan Saliba kan verbeteren: "Ook zijn lange passing en het verleggen van het spel. Hij heeft nog veel ruimte voor verbetering in balbezit in het algemeen, in zijn infiltraties of in de laatste pass", merkt Hernan Losada op. "Zijn aanpassingsvermogen aan een nieuwe omgeving en competitie zullen cruciaal zijn om te zien hoe snel hij zich vol vertrouwen kan ontwikkelen - hij heeft dat nodig - en op zijn best kan spelen."

Maar op mentaal vlak twijfelt onze gesprekspartner niet: Nathan Saliba is klaar om de noodzakelijke stap te zetten. "Zijn mentaliteit is fantastisch. Hij is heel gemakkelijk te coachen, heeft altijd de juiste mindset en wil blijven leren. Nathan heeft ook veel zelfvertrouwen voor een jonge speler van zijn leeftijd." Kwaliteiten die nodig zijn om bij RSC Anderlecht door te breken.