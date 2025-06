OFFICIEEL: Jonge Belg (ex-Deinze) tekent bij... PSG

Zonder club sinds het faillissement van Deinze halverwege het seizoen, sluit Ilian Mhand zich aan bij Paris Saint-Germain. De jonge middenvelder zal eerst spelen voor het U23-team.

Bij het faillissement van SK Deinze vonden de meeste spelers snel elders onderdak. Dit was echter nog niet het geval voor Ilian Mhand, een 20-jarige Brusselaar opgeleid bij Dender, die in 2022 naar Deinze was gekomen.

Toch werd de aanvallende middenvelder beschouwd als een van de grootste talenten van de Vlaamse club. Het was Mikhail Turi, de opvolger van Hernan Losada aan de zijlijn, die hem zijn eerste speelminuten in de Challenger Pro League gaf.

Ilian Mhand tekent bij PSG

Mhand speelde in de laatste drie wedstrijden in de geschiedenis van SK Deinze en overtuigde al snel met zijn potentieel. In april werd hij uitgenodigd voor een proefperiode bij Paris Saint-Germain, met het beloftenelftal. Enkele dagen training waren voldoende om de verantwoordelijken van PSG te overtuigen.

Een paar weken geleden onthulden we dat er een akkoord was bereikt. Nu is het officieel: Ilian Mhand heeft een contract van twee jaar getekend bij PSG. De Belgisch-Marokkaanse speler zal in eerste instantie spelen met de U23, maar zal ook meetrainen met het A-team onder leiding van Luis Enrique.

Een onverwachte wending in zijn jonge carrière, en misschien het begin van een opmars naar het eerste team van de recente Europese kampioen. Ilian Mhand zal in ieder geval dagelijks de kans krijgen om zich te bewijzen op trainingen.