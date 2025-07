Club Brugge komt met viervoudige opsteker vanop het trainingsveld

De laatste rechte lijn richting de voorrondes van de Champions League en de start van de competitie (en de Supercup) zijn ingezet voor Club Brugge. Heel wat spelers sluiten aan op training bij blauw-zwart.

De Rode Duivels zijn terug in het land. Toch die van Club Brugge. Dat heeft blauw-zwart zelf triomfantelijk laten weten in een bericht dat gedeeld werd via de sociale media.

Met Nordin Jackers, Maxim De Cuyper, Hans Vanaken en Brandon Mechele is de kleedkamer van Club Brugge opeens heel wat voller. Vier extra spelers die ook meteen klaar zijn om de trainingen te hervatten.

Groep bijna compleet

Binnenkort is er een stage in Londen en dan trekken de vier ook gewoon mee naar het Verenigd Koninkrijk. Ook Ardon Jashari, Joel Ordonez en Raphael Onyedika zullen dat in principe doen.

Our devils are back. 🫡🇧🇪 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 1, 2025

De drie staan volop in de belangstelling van heel wat topclubs, maar sluiten normaal gezien later deze week ook aan bij de blauw-zwarte troepen om de stage in Engeland te volmaken. Dat weet Het Laatste Nieuws alvast te melden.

Over één week is de groep opnieuw compleet en kan de voorbereiding op de belangrijke Champions League-wedstrijden definitief worden aangevat.