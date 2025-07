"Ik heb een goed gesprek gehad met Marc Wilmots": Karel Geraerts legt uit waarom hij Standard heeft afgewezen

De nieuwe coach van Stade de Reims, Karel Geraerts, heeft wel degelijk gesprekken gehad met Marc Wilmots over een mogelijke overstap naar Standard. Het was niet het financiële aspect dat het probleem was tussen beide partijen.

Toen Marc Wilmots werd benoemd tot sportief directeur van Standard, was Ivan Leko nog steeds hoofdtrainer. Al snel was één naam prominent aanwezig in de coulissen van de Luikse club: die van Karel Geraerts.

Als voormalig coach van Union Saint-Gilloise heeft Geraerts samengewerkt met Wilmots bij Schalke 04 en kent hij Standard goed, waar hij ook als speler actief was. Hij werd breed gezien als de topkandidaat om Leko op te volgen. Uiteindelijk werd Mircea Rednic aangenomen, terwijl Geraerts de leiding van Stade de Reims op zich heeft genomen.

Het was niet het financiële aspect dat Geraerts en Standard dwarszat

In een interview met de groep IPM heeft Geraerts gereageerd op deze geruchten en de redenen voor zijn weigering. Hij bevestigt goede gesprekken te hebben gehad met Wilmots, maar dat hij ervoor koos om niet naar Sclessin te gaan.

"Ik had goede gesprekken met Marc Wilmots, we hebben al goed samengewerkt bij Schalke. We hebben meerdere malen gesproken, en hoewel Standard een grote club is met een belangrijke uitdaging, was het mijn intentie om in het buitenland te werken. Als speler heb ik alleen in België gespeeld en nu wil ik dat het anders gaat zijn."

Hij benadrukte ook dat geld geen rol speelde bij zijn weigering. "Ik heb niet meteen geweigerd, ik heb afstand genomen om na te denken. Het ging niet om financiële aspecten. In het voetbal, zoals in het leven, draait het vaak om timing. Ik voelde dat dit niet het juiste moment was."