Charleroi neemt definitief afscheid van mislukte aankoop

In 2022 streek hij neer bij Charleroi, maar Nadhir Benbouali heeft geen onuitwisbare herinnering achterlaten op Mambourg. Hij gaat Charleroi nu ook definitief verlaten en trekt naar Hongarije.

In juli 2022 investeerde Sporting Charleroi 750.000 euro om Nadhir Benbouali aan te werven, destijds 22 jaar oud, van Paradou AC in Algerije. Voor de aanvaller was het zijn eerste ervaring in het buitenland, een ambitieuze gok voor het management van Charleroi.

Helaas, deze gok heeft niet echt zijn vruchten afgeworpen. In zijn twee seizoenen in het shirt van de Zebra's speelde Benbouali 25 wedstrijden met het eerste team, maar scoorde slechts twee doelpunten, een teleurstellende balans voor een centrumspits.

Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan ETO FC Győr, in de hoogste Hongaarse divisie, en beleefde hij zijn beste seizoen sinds zijn aankomst in Europa. Hij zorgde voor zeven doelpunten en twee beslissende passes. Zijn prestaties hebben de Hongaarse club overtuigd om hem definitief aan te trekken.

Nadhir Benbouali verlaat Charleroi definitief

Volgens onze collega's van de IPM-groep heeft ETO FC Győr een bod van 650.000 euro gedaan aan Charleroi om de diensten van de 25-jarige aanvaller te verwerven. Enkel nog wat formaliteiten scheiden de partijen van een definitief akkoord.

Hoewel Nadhir Benbouali geen onuitwisbare indruk zal achterlaten op Mambourg, stelt dit vertrek Charleroi in staat om nog een groot deel van hun oorspronkelijke investering terug te verdienen.