Ex-Anderlecht-speler spreekt over ware nachtmerrie tijdens buitenlands avontuur: "Spijt dat ik hier tekende"

Nathan De Medina begon zijn profcarrière bij Anderlecht. Hij kwam uiteindelijk bij het Servische Partizan Belgrado terecht, wat uitliep op een ware nachtmerrie.

Kent u Nathan De Medina nog? De 27-jarige Belg is een jeugdproduct van Anderlecht, waar hij ook zijn professionele carrière begon. Via Moeskroen en een avontuur in Duitsland kwam hij in 2023 bij Partizan Belgrado terecht.

Maar dat draaide uit op een ware nachtmerrie voor de verdediger die 15 keer voor paars-wit speelde. Zijn contract liep er deze zomer af. "Eindelijk. Dit was het ergste hoofdstuk uit mijn carrière", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Al snel liep het mis, want hij werd gebeten door zijn hond. "Toen ik weg was op winterstage, een halve maand, miste hij me enorm. Wanneer ik terugkeerde en even de deur uitging, wilde ik hem een kusje geven. Hij was kwaad – hij dacht dat ik opnieuw vertrok voor langere tijd – en beet me toen aan mijn oog. Moest ik met een bloedend oog naar het ziekenhuis rijden. Die blessure heeft me veel tijd gekost."

Maar ook op sportief vlak ging het minder. Door de verplichting om twee jonge spelers op te stellen, speelde hij zijn basisplaats kwijt aan. Afgelopen seizoen kwam hij slechts zes keer in actie, en niet één keer in de competitie. "Mijn laatste wedstrijd was tegen AA Gent, in augustus 2024. Omdat we daar werden uitgeschakeld en de competitiefase van de Conference League niet bereikten, greep Partizan naast een hele som geld."

Geld waar hij nog steeds op wacht. De club was vaak te laat met betalen, maar stopte er zelfs mee op een bepaald moment. "Ik ben ermee naar de FIFA gestapt en dat viel niet in goede aarde. Bij de vorige voorzitter kon ik nog terecht, maar nadat er in september een nieuwe clubpresident kwam, viel alle communicatie weg." Nadien werd hij naast de kern gezet en moest De Medina apart trainen.

"Maar bij de Servische spelers is het erger. Er zijn jongens die nog vijf, zes maanden te goed hebben. Ik heb spijt dat ik twee jaar geleden hier getekend heb. In Duitsland en België was altijd alles goed geregeld. Dan ben je beter af met een lager loon daar, dan te zwichten voor wat in Servië wordt geboden. Ze betalen het toch niet…", besluit hij.