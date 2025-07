Anderlecht-middenvelder loopt hersenschudding op tijdens oefenwedstrijd

Anderlecht speelde woensdag 2-2 gelijk in een oefenwedstrijd tegen het Cypriotische AEK Larnaca. In die partij moest nieuwe middenvelder Cedric Hatenboer het veld al in de eerste helft verlaten na een botsing.

Cedric Hatenboer werd in de wintermercato al overgenomen van het Nederlandse Excelsior uit Rotterdam. Hij bleef wel in Nederland om het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie af te werken en promotie naar de Eredivisie af te dwingen. In het tussenseizoen kwam hij dan definitief aan op Neerpede. Na enkele trainingsdagen mocht hij ook al opdraven in de oefenpartijen van Anderlecht, tegen amateurploeg KWSC Lauwe en ook afgelopen woensdag tegen AEK Larnaca. Het was in die wedstrijd, die op een 2-2 gelijkspel eindigde, dat Hatenboer geblesseerd naar de kant moest. Na 25 minuten botste hij tegen een speler van Larnaca en moest hij gewisseld worden. Volgens Het Nieuwsblad heeft de Nederlander een lichte hersenschudding opgelopen. Hatenboer moet de komende dagen rusten en kan dus niet meetrainen met de groep. Volgende week trekt Anderlecht op stage naar het Nederlandse Renesse. Deelname aan die oefenstage zou niet in het gedrang komen voor de middenvelder. Naast Hatenboer zijn ook Ludwig Augustinsson en Alexis Flips geblesseerd. De linksachter sukkelt met een spierblessure en kwam nog niet in actie tijdens de oefenwedstrijden. De (overbodige) Fransman is nog wat langer uit met een voetblessure.