Anderlecht-winger Cesar Huerta plaatst zich met Mexico voor finale van de Gold Cup

Anderlecht-speler Cesar Huerta mag zich met het Mexicaanse voetbalelftal opmaken voor de finale van de Gold Cup, het continentaal kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika.

De finale van de Gold Cup, het landentoernooi voor naties uit Noord- en Midden-Amerika, zal beslecht worden tussen de twee verwachte namen. Zowel Mexico als de Verenigde Staten wisten hun halve finale te winnen.

Mexico deed dat door met het kleinste verschil te winnen van Honduras. Het was Raul Jimenez, spits van Premier League-club Fulham, die voor het enige doelpunt zorgde en zijn land zo naar de finale wist te schieten.

Bij de Mexicanen speelt met Cesar Huerta een speler uit de Jupiler Pro League. De winger, die in de wintermercato bij Anderlecht neerstreek, mocht na 71 minuten invallen en de overwinning mee over de streep trekken.

In de finale neemt Mexico het op tegen de Verenigde Staten. Het gastland wist in zijn halve finale het bescheiden Guatemala te kloppen met 2-1. Diego Luna trof twee keer raak in het openingskwartier, in het slot van de partij kon Guatemala nog wel milderen, maar de gelijkmaker werd niet meer gevonden.

Komende zondag spelen beide landen de finale in Houston. Het zal de achtste keer zijn dat Mexico en de VS in de finale van de Gold Cup tegenover elkaar staan. Mexico, de titelverdediger, won er daarvan vijf. Het laatste duel in een finale werd wel gewonnen door de VS (in 2021).