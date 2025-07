Done deal: veel interesse, maar Union verkoopt interessante winger aan JPL-concurrent

OH Leuven heeft een topdeal weten te sluiten. Het haalt Casper Terho weg bij Union SG. De Brusselaars hadden niet zo lang geleden nochtans nog veel grotere plannen met de jonge speler, maar dat gaat dus niet door.

OH Leuven heeft er met Casper Terho een leuke speler bij. De winger tekende een contract voor drie seizoenen in het King Power aan Den Dreef in Leuven. Bij de Brusselaars hadden ze een paar weken geleden nog een ander plan en wilden ze hem wisselen met Llansana bij Go Ahead Eagles.

Zover is het dus niet gekomen en dus hebben de Leuvenaars daarvan kunnen profiteren. In 2023 kochten de Brusselaars hem over van HJK Helsinki.

Tervetuloa OH Leuveniın, Casper! 🤍🥶



De 22-jarige linksvoetige winger Casper Terho komt over van Union St-Gilloise en tekent een contract tot 2028 bij OH Leuven.



Lees meer op https://t.co/ktUBlS3TFA #ohleuven pic.twitter.com/QzBClmkw2P — OH Leuven (@OHLeuven) July 3, 2025

Bij Union werd de Fins international een basisspeler en speelde hij 51 wedstrijden voor de Brusselse club, waarin hij zeven doelpunten scoorde en 3 assists gaf. Na een uitleenbeurt aan SC Paderborn is er nu een definitieve transfer voor de speler.

Veel interesse

CEO Frédéric Van den Steen is op de webstek van OH Leuven zeer gelukkig met de komst van Casper Terho. “Casper heeft de voorbije seizoenen bij zowel Union als Helsinki bewezen dat hij absoluut een meerwaarde kan zijn voor OH Leuven. Er was dan ook veel interesse in hem en ik ben blij dat hij voor ons gekozen heeft."

"Het is een technische, linksvoetige voetballer die op verschillende posities kan uitgespeeld worden. Bovendien staat hij gekend voor zijn goede mentaliteit. Terho is een harde werker, hij is positief ingesteld en hij toonde zich heel hongerig om in het verhaal van OH Leuven te stappen.”