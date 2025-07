'Anderlecht heeft opvallende speler op proef: verleden bij Sporting Lissabon en Manchester City'

De foto is snel opnieuw offline gehaald, maar diverse supporters van RSC Anderlecht hadden het ondertussen al opgemerkt. Er is mogelijk een nieuwe speler onderweg naar paars-wit, al weet niemand veel van hem.

Yvan Sebai Senin is een speler die de voorbije jaren al meermaals in verband werd gebracht met absolute topteams. De voorbije zes maanden was hij lid van Sporting Clube de Portugal.

Gelinkt aan Manchester City

Nu is zijn huurbeurt aan die club alweer voorbij. En dus is Yvan Sebai Senin opnieuw een speler van Abidjan City FC. In het verleden werd hij ook al onder meer gelinkt aan Manchester City.

Nu zou de speler op test zijn bij ... RSC Anderlecht. Dat werd gedeeld op de sociale media en ondertussen ook gedeeld door een paar supporters.

Pittige transfer voor Anderlecht?

De post op InsiderSporting werd ondertussen alweer verwijderd, maar er zou wel degelijk sprake zijn van de komst van de jonge verdedigende middenvelder. Het is wel niet geweten of hij naar de A-kern of naar de Futures zou komen.

Vorig seizoen was hij bij Sporting Lissabon actief bij de U19. Nu wil hij een nieuwe stap zetten in zijn ontwikkeling en dat zou wel eens bij een volwassenenploeg kunnen gaan worden.