Het gaat toch niet weer beginnen? Rode Duivel alweer in de lappenmand!

Roméo Lavia kampt met een spierprobleem. De middenvelder is onzeker voor de volgende wedstrijd van zijn team. Toch niet weer het begin van de aanloop naar een seizoen vol problemen?

Roméo Lavia heeft echt pech met blessures. De Belgische speler zou de kwartfinale van het WK voor clubs tussen Palmeiras en Chelsea kunnen missen, die in de nacht van vrijdag op zaterdag zal plaatsvinden.

Spierprobleem

Zijn trainer Enzo Maresca onthulde dat de middenvelder een spierprobleem heeft: "We zijn niet zeker of Romeo fit is. We zullen het morgen proberen. Hij had wat kleine spierproblemen aan het einde van de laatste wedstrijd tegen Benfica."

"Het zijn slechts spierproblemen, en we zullen morgen zien of hij klaar is. Ik ben ook geschorst, dus we zullen oplossingen moeten vinden", vervolgde hij.

Goed gevoel enkele dagen geleden

Dit is een harde klap voor degene die zich enkele dagen geleden nog heel goed voelde voor de microfoon van DAZN: "Ik voel me erg goed. Het is gemakkelijk om terug te kijken en te praten over de fysieke problemen die ik heb gehad, maar op dit moment en in de toekomst voel ik me goed. Ik ben blij dat ik wedstrijden kan spelen."

"Mijn ambities? Ten eerste om wedstrijden te kunnen blijven spelen, want dat is de grootste kwaliteit als voetballer", vertelde hij ook. De blessure lijkt hier echter minimaal, maar niets is zeker. Hij was vaak geblesseerd afgelopen seizoen, maar zijn laatste fysieke probleem dateert van april vorig jaar. De Belgische speler had problemen met zijn dijbeen. Daarvoor was hij ook lange tijd geblesseerd vanwege een hamstringblessure.