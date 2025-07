Miljoenen op tafel: Westerlo maakt zich klaar voor de toekomst

Westerlo toont een zwaar tekort na zijn investeringen. Oktay Ercan heeft 13 miljoen euro geïnvesteerd om de club te helpen.

Westerlo boekte in het seizoen 2023-2024 een groot verlies: 23 miljoen euro. De club had fors ingezet op de toekomst door 10 miljoen euro te investeren in de modernisering van zijn faciliteiten.

Om de club te ondersteunen in deze moeilijke periode, heeft de Turkse miljardair Oktay Ercan opnieuw zijn portemonnee opengetrokken volgens Het Laatste Nieuws. Hij heeft een kapitaalsverhoging van 13 miljoen euro doorgevoerd. Dit is niet de eerste keer voor hem, aangezien hij de afgelopen jaren al serieus wat had geïnvesteerd.

Maar Ercan wil niet alleen de verliezen dekken. Hij heeft duidelijke ambities voor Westerlo. Een van zijn belangrijkste projecten is de uitbreiding van het stadion, om de supporters betere voorzieningen te bieden en meer mensen te verwelkomen.

De club heeft ook concrete maatregelen genomen. Het heeft de nodige vergunning gekregen om de Westtribune te renoveren. Deze werkzaamheden moeten het stadion moderniseren en de fan-experience verbeteren.

Met deze massale investeringen wil Westerlo een sterke en ambitieuze toekomst opbouwen. Ondanks de huidige verliezen staat het bestuur achter zijn keuzes.