Bataille is vrije speler: 'Deze JPL-club informeerde al ... en schrikt zich een hoedje'

Jelle Bataille werd anderhalve week geleden gewoon opgenomen in de selectie van Royal Antwerp FC voor het nieuwe seizoen. Zijn verhaal bij The Great Old is echter wel geschreven.

Door een administratieve fout is Jelle Bataille geen speler van Royal Antwerp FC meer. De optie in de verlening van zijn contract werd te laat gelicht en daardoor was Bataille plots een vrije speler.

Vrije speler

Zijn team Antwerp ging nog in de tegenaanval, nadat er geen vergelijk gevonden werd tussen beide partijen. Maar de supporters waren het er ook over eens dat het Antwerp zelf was dat in de fout ging.

Ondertussen kunnen ook de geïnteresseerde ploegen uit binnen- en buitenland zich komen melden bij Bataille. Door zijn transfervrij statuut heeft hij sowieso alle troeven in handen.

Geschrokken van looneisen

Volgens Gazet van Antwerpen toonde OH Leuven al interesse in Bataille. Zij zouden wel geschrokken zijn van de looneisen van de verdediger. Mogelijk springen ook nog andere ploegen in de dans.

De Belgische topclubs lijken niet meteen een flankverdediger op die positie nodig te hebben. Toch kan hij wel degelijk bij verschillende ploegen van waarde zijn. Welk team er hem uiteindelijk in huis zal halen is tot op heden niet geweten.